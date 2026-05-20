Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.

La tenista francesa Fiona Ferro(200) se enfrenta en Octavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este miércoles a las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/05/2023 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) Fiona Ferro

-Últimos Resultados de Fiona Ferro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Fiona Ferro 2-0 (6-2, 6-3) Danka Kovinic 17/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final) Fiona Ferro 2-1 (6-7, 6-0, 6-3) Elina Avanesyan 16/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final) Fiona Ferro 2-0 (6-1, 6-0) Ekaterina Kazionova 12/05/2026 Paris (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (6-4, 6-2) Fiona Ferro 28/04/2026 Saint-Malo (Dieciseisavos de final) Jessika Ponchet 1-0 (6-1, 0-1) Fiona Ferro

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.