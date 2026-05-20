Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de mayo de 2026.
La tenista francesa Fiona Ferro(200) se enfrenta en Octavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este miércoles a las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2023
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (3-6, 6-1, 1-6)
| Fiona Ferro
-Últimos Resultados de Fiona Ferro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Fiona Ferro
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Danka Kovinic
|17/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final)
| Fiona Ferro
| 2-1 (6-7, 6-0, 6-3)
| Elina Avanesyan
|16/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Ekaterina Kazionova
|12/05/2026
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Fiona Ferro
|28/04/2026
| Saint-Malo (Dieciseisavos de final)
| Jessika Ponchet
| 1-0 (6-1, 0-1)
| Fiona Ferro
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Lisa Zaar
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Jessica Bouzas Maneiro
|16/05/2026
| Parma (Semifinal)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|14/05/2026
| Parma (Cuartos de final)
| Susan Bandecchi
| 1-2 (1-6, 6-3, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|13/05/2026
| Parma (Octavos de final)
| Lilli Tagger
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|11/05/2026
| Parma (Dieciseisavos de final)
| Marta Lombardini
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro