Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem
Fiona Ferro - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 20 mayo 2026 11:03
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Madrid, 20 de mayo de 2026.

La tenista francesa Fiona Ferro(200) se enfrenta en Octavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(51) este miércoles a las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2023 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) Fiona Ferro

-Últimos Resultados de Fiona Ferro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Fiona Ferro 2-0 (6-2, 6-3) Danka Kovinic
17/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final) Fiona Ferro 2-1 (6-7, 6-0, 6-3) Elina Avanesyan
16/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final) Fiona Ferro 2-0 (6-1, 6-0) Ekaterina Kazionova
12/05/2026 Paris (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (6-4, 6-2) Fiona Ferro
28/04/2026 Saint-Malo (Dieciseisavos de final) Jessika Ponchet 1-0 (6-1, 0-1) Fiona Ferro

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Lisa Zaar 0-2 (0-6, 5-7) Jessica Bouzas Maneiro
16/05/2026 Parma (Semifinal) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
14/05/2026 Parma (Cuartos de final) Susan Bandecchi 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro
13/05/2026 Parma (Octavos de final) Lilli Tagger 0-2 (3-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
11/05/2026 Parma (Dieciseisavos de final) Marta Lombardini 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro

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