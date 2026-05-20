Francisco Comesana - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Francisco Comesana - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.

El tenista argentino Francisco Comesana(114) se enfrenta en Octavos de final del torneo Geneva Open al tenista español Jaume Munar(39) este miércoles a las 12:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/08/2025 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Comesana 2-0 (6-4, 6-4) Jaume Munar

-Últimos Resultados de Francisco Comesana.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) Francisco Comesana 17/05/2026 Geneva Open, Qualification (Cuartos de final) Max Hans Rehberg 0-2 (3-6, 2-6) Francisco Comesana 16/05/2026 Geneva Open, Qualification (Octavos de final) Henry Bernet 0-2 (3-6, 1-6) Francisco Comesana 12/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 6-3) Francisco Comesana 06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-2, 6-4) Francisco Comesana

-Últimos Resultados de Jaume Munar.