Francisco Comesana - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Francisco Comesana - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de mayo de 2026.
El tenista argentino Francisco Comesana(114) se enfrenta en Octavos de final del torneo Geneva Open al tenista español Jaume Munar(39) este miércoles a las 12:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/08/2025
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jaume Munar
-Últimos Resultados de Francisco Comesana.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 1-2 (6-2, 3-6, 4-6)
| Francisco Comesana
|17/05/2026
| Geneva Open, Qualification (Cuartos de final)
| Max Hans Rehberg
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Francisco Comesana
|16/05/2026
| Geneva Open, Qualification (Octavos de final)
| Henry Bernet
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Francisco Comesana
|12/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Francisco Comesana
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Francisco Comesana
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Nishesh Basavareddy
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Jaume Munar
|16/05/2026
| Valencia (Semifinal)
| Adolfo Vallejo
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Jaume Munar
|15/05/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Jaume Munar
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Jaume Munar