Jessica Bouzas Maneiro - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jessica Bouzas Maneiro - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 26 febrero 2026 20:00
Madrid, 26 de febrero de 2026.

La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Octavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Polaca Magdalena Frech(57) este jueves a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (7-5, 6-7, 4-6) Magdalena Frech
12/08/2024 Western & Southern Open, Qualification (Octavos de final) Magdalena Frech 2-0 (6-1, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 2-0 (6-3, 6-1) Heather Watson
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Belinda Bencic 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
12/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Taylah Preston 2-0 (6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Magdalena Frech.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 2-0 (6-4, 7-6) Maria Timofeeva
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Peyton Stearns 2-0 (6-4, 6-2) Magdalena Frech
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Magdalena Frech 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) Varvara Gracheva
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 2-0 (6-4, 6-2) Ekaterina Yashina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (3-6, 4-6) Ann Li

