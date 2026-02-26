Jessica Bouzas Maneiro - Magdalena Frech, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Jessica Bouzas Maneiro - Magdalena Frech: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de febrero de 2026.
La tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(48) se enfrenta en Octavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Polaca Magdalena Frech(57) este jueves a las 21:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (7-5, 6-7, 4-6)
| Magdalena Frech
|12/08/2024
| Western & Southern Open, Qualification (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Heather Watson
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|12/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Taylah Preston
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Magdalena Frech.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Maria Timofeeva
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Peyton Stearns
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Magdalena Frech
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 1-2 (4-6, 6-4, 5-7)
| Varvara Gracheva
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Ekaterina Yashina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Ann Li