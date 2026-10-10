Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(55) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 12:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-4) Nicolas Mejia 30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Yunchaokete Bu 26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 24/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-3) Yi Zhou 01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-3 (3-6, 6-2, 6-3, 3-6, 1-6) Arthur Gea

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