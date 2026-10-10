Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(55) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 12:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Nicolas Mejia
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 1-2 (2-6, 7-5, 4-6)
| Yunchaokete Bu
|26/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/09/2026
| Chengdu Open (Dieciseisavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Yi Zhou
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 2-3 (3-6, 6-2, 6-3, 3-6, 1-6)
| Arthur Gea
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jiri Lehecka
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-0 (7-6, 2-1)
| Denis Shapovalov
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Arnaldi
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Alex Michelsen