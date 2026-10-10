Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Juan Manuel Cerundolo - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 11:01
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista argentino Juan Manuel Cerundolo(55) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 12:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Juan Manuel Cerundolo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-4) Nicolas Mejia
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Yunchaokete Bu
26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
24/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-0 (6-4, 6-3) Yi Zhou
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juan Manuel Cerundolo 2-3 (3-6, 6-2, 6-3, 3-6, 1-6) Arthur Gea

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-0 (7-6, 2-1) Denis Shapovalov
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Arnaldi
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Alex Michelsen
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