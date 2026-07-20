Kaitlin Quevedo - Anhelina Kalinina, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Kaitlin Quevedo - Anhelina Kalinina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open
Kaitlin Quevedo - Anhelina Kalinina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 20 julio 2026 12:32
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Madrid, 20 de julio de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(101) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista ucraniana Anhelina Kalinina(56) este lunes no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/07/2026 Iasi Open (Octavos de final) Mayar Sherif 2-0 (6-3, 7-6) Kaitlin Quevedo
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (6-3, 6-1) Gabriela Ruse
10/07/2026 Bastad (Semifinal) Kaitlin Quevedo 0-2 (5-7, 2-6) Simona Waltert
09/07/2026 Bastad (Cuartos de final) Irene Burillo Escorihuela 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
08/07/2026 Bastad (Octavos de final) Kajsa Rinaldo Persson 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Kaitlin Quevedo

-Últimos Resultados de Anhelina Kalinina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Iasi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-3, 6-1) Anhelina Kalinina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anhelina Kalinina 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Kamilla Rakhimova
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) McCartney Kessler 2-0 (6-4, 6-3) Anhelina Kalinina
22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Daria Snigur 0-2 (6-7, 5-7) Anhelina Kalinina
15/06/2026 Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir) Diane Parry 2-0 (6-4, 7-5) Anhelina Kalinina

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