Kaitlin Quevedo - Anhelina Kalinina, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Kaitlin Quevedo - Anhelina Kalinina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de julio de 2026.
La tenista española Kaitlin Quevedo(101) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open a la tenista ucraniana Anhelina Kalinina(56) este lunes no antes de las 13:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/07/2026
| Iasi Open (Octavos de final)
| Mayar Sherif
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kaitlin Quevedo
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/07/2026
| Bastad (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Simona Waltert
|09/07/2026
| Bastad (Cuartos de final)
| Irene Burillo Escorihuela
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo
|08/07/2026
| Bastad (Octavos de final)
| Kajsa Rinaldo Persson
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Kaitlin Quevedo
-Últimos Resultados de Anhelina Kalinina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Iasi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Anhelina Kalinina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 1-2 (6-4, 4-6, 5-7)
| Kamilla Rakhimova
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| McCartney Kessler
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anhelina Kalinina
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Anhelina Kalinina
|15/06/2026
| Grass Court Championships, Qualification (Sin Definir)
| Diane Parry
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Anhelina Kalinina