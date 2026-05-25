Kaitlin Quevedo - Leolia Jeanjean, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Kaitlin Quevedo - Leolia Jeanjean: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 13:31
Madrid, 25 de mayo de 2026.

La tenista española Kaitlin Quevedo(126) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista Francesa Leolia Jeanjean(122) este lunes a las 14:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Kaitlin Quevedo
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Teodora Kostovic 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Kaitlin Quevedo
19/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Nuria Brancaccio 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) Kaitlin Quevedo
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-3, 6-0) Kaitlin Quevedo
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-1, 6-4) Kaitlin Quevedo

-Últimos Resultados de Leolia Jeanjean.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Leolia Jeanjean 0-2 (1-6, 5-7) Leylah Fernandez
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jasmine Paolini 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Leolia Jeanjean
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Leolia Jeanjean 2-0 (7-6, 6-4) Beatriz Haddad Maia
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Ajla Tomljanovic 1-2 (6-7, 7-5, 3-6) Leolia Jeanjean
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 2-0 (6-1, 7-6) Diane Parry

