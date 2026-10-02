Karolina Muchova - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de octubre de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista Británica Katie Boulter(54) este viernes no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Katie Boulter
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Karolina Muchova
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Karolina Muchova
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Karolina Muchova
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sinja Kraus
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Karolina Muchova
Últimos Resultados de Katie Boulter
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Mai Hontama
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Katie Boulter
|22/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Katie Boulter
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Karolina Muchova
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Carol Young Suh Lee
| 1-2 (4-6, 6-3, 0-6)
| Katie Boulter
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Katie Boulter