Karolina Muchova - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Karolina Muchova - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Karolina Muchova - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 8:02
Seguir en

Madrid, 2 de octubre de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista Británica Katie Boulter(54) este viernes no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 7-5) Katie Boulter

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Anhelina Kalinina 0-2 (2-6, 3-6) Karolina Muchova
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (5-7, 4-6) Karolina Muchova
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 2-0 (6-3, 7-5) Karolina Muchova
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sinja Kraus 0-2 (3-6, 0-6) Karolina Muchova

Últimos Resultados de Katie Boulter

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Mai Hontama 0-2 (3-6, 4-6) Katie Boulter
22/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-2, 7-6) Katie Boulter
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Katie Boulter 0-2 (1-6, 0-6) Karolina Muchova
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Carol Young Suh Lee 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) Katie Boulter
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 6-3) Katie Boulter
Contador

Contenido patrocinado