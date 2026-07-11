Karolina Muchova - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de julio de 2026.
La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Linda Noskova(12) este sábado no antes de las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/08/2025
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Karolina Muchova
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 5-7, 6-3)
| Barbora Krejcikova
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Mananchaya Sawangkaew
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Shuai Zhang
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|08/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Elise Mertens
|06/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Linda Noskova
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-2, 3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Camila Osorio
| 1-2 (3-6, 6-4, 2-6)
| Linda Noskova