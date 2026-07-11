Karolina Muchova - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Karolina Muchova - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de julio de 2026.

La tenista checa Karolina Muchova(9) se enfrenta en Final del torneo Wimbledon WTA a la tenista checa Linda Noskova(12) este sábado no antes de las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/08/2025 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff 07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-2 (6-7, 4-6) Karolina Muchova 05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 5-7, 6-3) Barbora Krejcikova 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 7-6) Mananchaya Sawangkaew 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-2) Shuai Zhang

-Últimos Resultados de Linda Noskova.