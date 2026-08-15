Linda Noskova - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Linda Noskova - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de agosto de 2026.
La tenista checa Linda Noskova(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista británica Katie Boulter(72) este sábado no antes de las 19:00.
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Caty McNally
|11/07/2026
| Wimbledon WTA (Final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (2-6, 7-5, 3-6)
| Linda Noskova
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|08/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Elise Mertens
|06/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Linda Noskova
Últimos Resultados de Katie Boulter
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 2-1 (7-5, 0-6, 6-4)
| Katie Volynets
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Kayla Cross
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-2)
| Katie Boulter
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Tyra Caterina Grant
|21/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Katie Boulter
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Leylah Fernandez