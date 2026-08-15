Linda Noskova - Katie Boulter, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Linda Noskova - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open
Linda Noskova - Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 18:01
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

La tenista checa Linda Noskova(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista británica Katie Boulter(72) este sábado no antes de las 19:00.

Últimos Resultados de Linda Noskova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 1-6) Caty McNally
11/07/2026 Wimbledon WTA (Final) Karolina Muchova 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) Linda Noskova
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Linda Noskova
08/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Linda Noskova 2-0 (6-3, 7-5) Elise Mertens
06/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Madison Keys 0-2 (4-6, 6-7) Linda Noskova

Últimos Resultados de Katie Boulter

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 2-1 (7-5, 0-6, 6-4) Katie Volynets
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (6-7, 5-7) Kayla Cross
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) Katie Boulter
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (4-6, 2-6) Tyra Caterina Grant
21/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Katie Boulter 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Leylah Fernandez

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