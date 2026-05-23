Mallorca - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Oviedo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Toni Lato; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal, David Costas, Eric Bailly, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Thiago Borbas.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche