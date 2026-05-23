Mallorca - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: sábado, 23 mayo 2026 16:02
Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Mallorca, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Estadi Mallorca Son Moix ante el Oviedo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 94 37
2 Champions Real Madrid 83 37
3 Champions Villarreal 69 37
4 Champions Atlético 69 37
5 Champions Betis 57 37
6 Europa League Celta 51 37
7 Conference League Getafe 48 37
18 Descenso Girona 40 37
19 Descenso Mallorca 39 37
20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.
MALLORCA: Leo Roman; Martin Valjent, Omar Mascarell, Pablo Maffeo, Toni Lato; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder; Zito Luvumbo, Vedat Muriqi.
OVIEDO: Horatiu Moldovan; Nacho Vidal, David Costas, Eric Bailly, Rahim Alhassane; Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Santiago Colombatto, Nicolas Fonseca, Thiago Borbas.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Levante 2-0 Mallorca
13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal
01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
14/05/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Oviedo
10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe
03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo
26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche

