Martin Landaluce - Juan Carlos Prado, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Martin Landaluce - Juan Carlos Prado: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de mayo de 2026.
El tenista español Martin Landaluce(69) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista boliviano Juan Carlos Prado(176) este martes a las 12:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Martin Landaluce.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Martin Landaluce
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Martin Landaluce
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Marin Cilic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Martin Landaluce
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Martin Landaluce
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Andrea Pellegrino
-Últimos Resultados de Juan Carlos Prado.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Coleman Wong
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Juan Carlos Prado
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniil Glinka
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Juan Carlos Prado
|18/05/2026
| Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juan Carlos Prado
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Mackenzie McDonald
|12/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Juan Carlos Prado
| 1-2 (7-6, 1-6, 3-6)
| Leandro Riedi
|07/05/2026
| Francavilla (Octavos de final)
| Juan Carlos Prado
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Ryan Seggerman