Martin Landaluce - Juan Carlos Prado, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Martin Landaluce - Juan Carlos Prado: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP
Martin Landaluce - Juan Carlos Prado: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 26 mayo 2026 11:31
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Madrid, 26 de mayo de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(69) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista boliviano Juan Carlos Prado(176) este martes a las 12:30.

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-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (5-7, 4-6) Martin Landaluce
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (4-6, 3-6) Martin Landaluce
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 0-2 (4-6, 4-6) Martin Landaluce
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Andrea Pellegrino

-Últimos Resultados de Juan Carlos Prado.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Coleman Wong 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Juan Carlos Prado
20/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Daniil Glinka 0-2 (3-6, 4-6) Juan Carlos Prado
18/05/2026 Roland Garros, Qualification ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juan Carlos Prado 2-0 (6-4, 7-6) Mackenzie McDonald
12/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Juan Carlos Prado 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) Leandro Riedi
07/05/2026 Francavilla (Octavos de final) Juan Carlos Prado 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Ryan Seggerman

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