Martin Landaluce - Juan Carlos Prado, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Martin Landaluce - Juan Carlos Prado: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de mayo de 2026.

El tenista español Martin Landaluce(69) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista boliviano Juan Carlos Prado(176) este martes a las 12:30.

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-Últimos Resultados de Martin Landaluce.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) Daniil Medvedev 12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (5-7, 4-6) Martin Landaluce 11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 0-2 (4-6, 3-6) Martin Landaluce 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Marin Cilic 0-2 (4-6, 4-6) Martin Landaluce 05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Martin Landaluce 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Andrea Pellegrino

-Últimos Resultados de Juan Carlos Prado.