Mirra Andreeva - Dalma Galfi, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mirra Andreeva - Dalma Galfi: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 abril 2026 12:01
Madrid, 25 de abril de 2026.

La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista húngara Dalma Galfi(117) este sábado a las 13:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-2) Panna Udvardy
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Mirra Andreeva
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Dalma Galfi.

23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Dalma Galfi 2-0 (6-3, 6-3) Anna Kalinskaya
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalma Galfi 2-0 (7-6, 6-4) Ajla Tomljanovic
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Dalma Galfi 2-0 (7-5, 6-3) Darja Vidmanova
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Dalma Galfi 2-0 (6-1, 6-3) Leyre Romero Gormaz
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Dalma Galfi 0-0 (0-5) Sorana Cirstea

