Mirra Andreeva - Dalma Galfi, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Mirra Andreeva - Dalma Galfi: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
La tenista rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista húngara Dalma Galfi(117) este sábado a las 13:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Panna Udvardy
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mirra Andreeva
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Dalma Galfi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Dalma Galfi
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Anna Kalinskaya
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalma Galfi
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Ajla Tomljanovic
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Dalma Galfi
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Darja Vidmanova
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Dalma Galfi
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Leyre Romero Gormaz
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Dalma Galfi
| 0-0 (0-5)
| Sorana Cirstea