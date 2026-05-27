Mirra Andreeva - Marina Bassols Ribera, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Marina Bassols Ribera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 15:37
Madrid, 27 de mayo de 2026.

La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Marina Bassols Ribera(175) este miércoles a las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-3) Fiona Ferro
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Coco Gauff 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Mirra Andreeva
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (3-6, 3-6) Mirra Andreeva
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 1-2 (1-6, 6-4, 0-6) Mirra Andreeva
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (1-6, 0-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera.

24/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marina Bassols Ribera 2-0 (6-3, 6-4) Emiliana Arango
22/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Aliaksandra Sasnovich 0-2 (6-7, 5-7) Marina Bassols Ribera
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Marina Bassols Ribera 2-0 (6-3, 6-2) Karolina Pliskova
19/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Amandine Monnot 0-2 (2-6, 1-6) Marina Bassols Ribera
02/05/2026 La Bisbal (Semifinal) Tamara Korpatsch 2-1 (3-6, 6-0, 6-4) Marina Bassols Ribera

