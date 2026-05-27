Mirra Andreeva - Marina Bassols Ribera, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Mirra Andreeva - Marina Bassols Ribera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de mayo de 2026.
La tenista Rusa Mirra Andreeva(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Marina Bassols Ribera(175) este miércoles a las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Fiona Ferro
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 1-2 (1-6, 6-4, 0-6)
| Mirra Andreeva
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Marina Bassols Ribera.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Emiliana Arango
|22/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Aliaksandra Sasnovich
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Marina Bassols Ribera
|20/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Marina Bassols Ribera
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Karolina Pliskova
|19/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Amandine Monnot
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Marina Bassols Ribera
|02/05/2026
| La Bisbal (Semifinal)
| Tamara Korpatsch
| 2-1 (3-6, 6-0, 6-4)
| Marina Bassols Ribera