Naomi Osaka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 12 de agosto de 2026.
La tenista japonesa Naomi Osaka(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 02:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Naomi Osaka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Naomi Osaka
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Naomi Osaka
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Panna Udvardy
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Naomi Osaka
|01/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Naomi Osaka
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alexandra Eala
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Naomi Osaka
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Elena Rybakina
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Elena Rybakina
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina