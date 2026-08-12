Naomi Osaka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 4:14
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Madrid, 12 de agosto de 2026.

La tenista japonesa Naomi Osaka(13) se enfrenta en Cuartos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este miércoles no antes de las 02:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Naomi Osaka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (4-6, 4-6) Naomi Osaka
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 0-2 (1-6, 2-6) Naomi Osaka
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Panna Udvardy 0-2 (2-6, 4-6) Naomi Osaka
01/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Naomi Osaka 0-2 (4-6, 2-6) Alexandra Eala
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Elisabetta Cocciaretto 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Naomi Osaka

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 5-7) Elena Rybakina
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Elena Rybakina
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-1) Elena Rybakina
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Caty McNally 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-4.

Naomi Osaka gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5.

Naomi Osaka gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 4-5.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-3.

Elena Rybakina rompe a Naomi Osaka y domina ahora 4-3.

Elena Rybakina rompe a Naomi Osaka y domina ahora 4-3.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Naomi Osaka se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Naomi Osaka se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Naomi Osaka se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Naomi Osaka se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Naomi Osaka se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Naomi Osaka se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Naomi Osaka al servicio.

Inicio del tercer set. Naomi Osaka al servicio.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Naomi Osaka se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Naomi Osaka se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Naomi Osaka se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Naomi Osaka se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Elena Rybakina rompe el servicio de Naomi Osaka e iguala el marcador 4-4.

Elena Rybakina rompe el servicio de Naomi Osaka e iguala el marcador 4-4.

Elena Rybakina se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Elena Rybakina se lleva el juego y ahora cae por 3-4.

Naomi Osaka convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Naomi Osaka convierte el punto de juego y domina ahora 4-2.

Naomi Osaka rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 3-2 en el 2.º set.

Naomi Osaka rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 3-2 en el 2.º set.

Elena Rybakina rompe el servicio de Naomi Osaka e iguala el marcador 2-2.

Elena Rybakina rompe el servicio de Naomi Osaka e iguala el marcador 2-2.

Naomi Osaka rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Naomi Osaka rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Naomi Osaka se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Naomi Osaka se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Elena Rybakina se lleva el primer juego del 2.º set

Elena Rybakina se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Elena Rybakina servirá primero.

Inicio del segundo set. Elena Rybakina servirá primero.

Naomi Osaka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Naomi Osaka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Elena Rybakina convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Naomi Osaka se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Naomi Osaka en el juego inicial del primer set!

¡Break para Naomi Osaka en el juego inicial del primer set!

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