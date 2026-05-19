Nishesh Basavareddy - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Nishesh Basavareddy - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Geneva Open
Nishesh Basavareddy - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 19 mayo 2026 11:01
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Madrid, 19 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Nishesh Basavareddy(156) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Geneva Open al tenista español Jaume Munar(39) este martes a las 12:00.

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-Últimos Resultados de Nishesh Basavareddy.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/05/2026 Geneva Open, Qualification (Cuartos de final) Kilian Feldbausch 0-2 (3-6, 2-6) Nishesh Basavareddy
16/05/2026 Geneva Open, Qualification (Octavos de final) Daniel Galan 0-2 (6-7, 2-6) Nishesh Basavareddy
13/05/2026 Oeiras 4 (Octavos de final) Tomas Barrios 2-0 (6-1, 6-4) Nishesh Basavareddy
12/05/2026 Oeiras 4 (Dieciseisavos de final) Genaro Alberto Olivieri 1-2 (1-6, 6-1, 3-6) Nishesh Basavareddy
07/05/2026 Francavilla (Octavos de final) Jay Clarke 2-0 (6-4, 6-2) Nishesh Basavareddy

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/05/2026 Valencia (Semifinal) Adolfo Vallejo 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Jaume Munar
15/05/2026 Valencia (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-0 () Jaume Munar
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (2-6, 6-7) Jaume Munar
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Jaume Munar
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-2 (0-6, 1-6) Casper Ruud

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