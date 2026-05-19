Nishesh Basavareddy - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Nishesh Basavareddy - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Nishesh Basavareddy(156) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Geneva Open al tenista español Jaume Munar(39) este martes a las 12:00.
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-Últimos Resultados de Nishesh Basavareddy.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/05/2026
| Geneva Open, Qualification (Cuartos de final)
| Kilian Feldbausch
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Nishesh Basavareddy
|16/05/2026
| Geneva Open, Qualification (Octavos de final)
| Daniel Galan
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Nishesh Basavareddy
|13/05/2026
| Oeiras 4 (Octavos de final)
| Tomas Barrios
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Nishesh Basavareddy
|12/05/2026
| Oeiras 4 (Dieciseisavos de final)
| Genaro Alberto Olivieri
| 1-2 (1-6, 6-1, 3-6)
| Nishesh Basavareddy
|07/05/2026
| Francavilla (Octavos de final)
| Jay Clarke
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Nishesh Basavareddy
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2026
| Valencia (Semifinal)
| Adolfo Vallejo
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Jaume Munar
|15/05/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Jaume Munar
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Jaume Munar
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Casper Ruud