Nishesh Basavareddy - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Nishesh Basavareddy - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Nishesh Basavareddy(156) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Geneva Open al tenista español Jaume Munar(39) este martes a las 12:00.

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-Últimos Resultados de Nishesh Basavareddy.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/05/2026 Geneva Open, Qualification (Cuartos de final) Kilian Feldbausch 0-2 (3-6, 2-6) Nishesh Basavareddy 16/05/2026 Geneva Open, Qualification (Octavos de final) Daniel Galan 0-2 (6-7, 2-6) Nishesh Basavareddy 13/05/2026 Oeiras 4 (Octavos de final) Tomas Barrios 2-0 (6-1, 6-4) Nishesh Basavareddy 12/05/2026 Oeiras 4 (Dieciseisavos de final) Genaro Alberto Olivieri 1-2 (1-6, 6-1, 3-6) Nishesh Basavareddy 07/05/2026 Francavilla (Octavos de final) Jay Clarke 2-0 (6-4, 6-2) Nishesh Basavareddy

-Últimos Resultados de Jaume Munar.