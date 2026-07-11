Noruega - Inglaterra, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Noruega - Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de julio de 2026.

La selección de Noruega se enfrenta en Cuartos de final a Inglaterra este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Daniel Burn, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Declan Rice, Harry Kane.

-Últimos Resultados de Noruega.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/07/2026 World Cup Final Stage Brazil 1-2 Norway 30/06/2026 World Cup Final Stage Ivory Coast 1-2 Norway 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 17/06/2026 World Cup Grp. I Iraq 1-4 Norway

-Últimos Resultados de Inglaterra.