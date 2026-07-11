Noruega - Inglaterra, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Noruega - Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de julio de 2026.
La selección de Noruega se enfrenta en Cuartos de final a Inglaterra este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Daniel Burn, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Declan Rice, Harry Kane.
-Últimos Resultados de Noruega.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/07/2026
| World Cup Final Stage
| Brazil
| 1-2
| Norway
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Ivory Coast
| 1-2
| Norway
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|23/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 3-2
| Senegal
|17/06/2026
| World Cup Grp. I
| Iraq
| 1-4
| Norway
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Mexico
| 2-3
| England
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia