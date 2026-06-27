Nueva Zelanda - Bélgica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Nueva Zelanda - Bélgica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Nueva Zelanda, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá ante Bélgica este sábado a las 05:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 3 como local contra Egipto, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Bélgica ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Irán, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Egipto 4 2 2 Clasificado Irán 2 2 3 Tercero ¿? Bélgica 2 2 4 Eliminado Nueva Zelanda 1 2

-Onces iniciales probables.

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Koni De Winter, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Romelu Lukaku.

-Últimos Resultados de Nueva Zelanda.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand

-Últimos Resultados de Bélgica.