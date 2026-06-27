Nueva Zelanda - Bélgica, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Nueva Zelanda - Bélgica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Nueva Zelanda, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el BC Place de Vancouver, Canadá, en Canadá ante Bélgica este sábado a las 05:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 3 como local contra Egipto, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Bélgica ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Irán, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Ryan Thomas, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere.

-Últimos Resultados de Nueva Zelanda.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 16/06/2026 World Cup Grp. G Iran 2-2 New Zealand

-Últimos Resultados de Bélgica.