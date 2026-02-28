Oviedo - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Oviedo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Oviedo - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Publicado: sábado, 28 febrero 2026 16:00
Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Oviedo, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Nuevo Carlos Tartiere ante el Atlético de Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 3 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 61 25
2 Champions Real Madrid 60 25
3 Champions Villarreal 51 25
4 Champions Atlético 48 25
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Celta 37 25
18 Descenso Mallorca 24 25
19 Descenso Levante 21 26
20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Dani Calvo; Santiago Colombatto, Kwasi Sibo, Haissem Hassan, Ilyas Chaira, Alberto Reina, Federico Vinas.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Jose Gimenez, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Oviedo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo
15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis

