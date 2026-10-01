Paula Badosa - Daria Kasatkina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Paula Badosa - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
La tenista española Paula Badosa(57) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo China Open a la tenista australiana Daria Kasatkina(84) este jueves no antes de las 06:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Paula Badosa
|31/05/2025
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Paula Badosa
|19/10/2024
| Ningbo Open (Semifinal)
| Paula Badosa
| 0-1 (4-6, 0-0)
| Daria Kasatkina
|05/07/2024
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Paula Badosa
|18/04/2023
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Paula Badosa
Últimos Resultados de Paula Badosa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Nadia Podoroska
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Paula Badosa
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Mary Stoiana
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Octavos de final)
| Jazmin Ortenzi
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Paula Badosa
|17/09/2026
| Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final)
| Justina Mikulskyte
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Paula Badosa
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Daria Kasatkina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/09/2026
| Singapore Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|02/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Paula Badosa
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Zeynep Sonmez
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Elena Rybakina
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xinyu Wang
| 1-2 (6-1, 6-7, 5-7)
| Daria Kasatkina