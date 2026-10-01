Paula Badosa - Daria Kasatkina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Paula Badosa - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de China Open
Paula Badosa - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 5:33
Seguir en

Madrid, 1 de octubre de 2026.

La tenista española Paula Badosa(57) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo China Open a la tenista australiana Daria Kasatkina(84) este jueves no antes de las 06:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Paula Badosa
31/05/2025 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (6-1, 7-5) Paula Badosa
19/10/2024 Ningbo Open (Semifinal) Paula Badosa 0-1 (4-6, 0-0) Daria Kasatkina
05/07/2024 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Paula Badosa
18/04/2023 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 1-6) Paula Badosa

Últimos Resultados de Paula Badosa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Nadia Podoroska 2-0 (6-3, 6-4) Paula Badosa
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Mary Stoiana 0-2 (4-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Octavos de final) Jazmin Ortenzi 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Paula Badosa
17/09/2026 Sao Paulo Open (Dieciseisavos de final) Justina Mikulskyte 0-2 (3-6, 2-6) Paula Badosa
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff

Últimos Resultados de Daria Kasatkina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/09/2026 Singapore Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (5-7, 0-6) Aliaksandra Sasnovich
02/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Paula Badosa
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Zeynep Sonmez
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Elena Rybakina
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Xinyu Wang 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) Daria Kasatkina
Contador

Contenido patrocinado