Paula Badosa - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Paula Badosa - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de enero de 2026.

La tenista Española Paula Badosa(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Adelaide International a la tenista Checa Marie Bouzkova(46) este lunes a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa 20/05/2025 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Paula Badosa 0-0 (3-3) Marie Bouzkova 04/08/2024 Mubadala Citi DC Open (Final) Marie Bouzkova 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) Paula Badosa

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa 06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa 28/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 0-0 (4-2) Paula Badosa 26/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (3-6, 6-7) Paula Badosa 17/09/2025 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Paula Badosa 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.