Paula Badosa - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Paula Badosa - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de enero de 2026.
La tenista Española Paula Badosa(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Adelaide International a la tenista Checa Marie Bouzkova(46) este lunes a las 03:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|20/05/2025
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 0-0 (3-3)
| Marie Bouzkova
|04/08/2024
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (1-6, 6-4, 4-6)
| Paula Badosa
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|28/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-0 (4-2)
| Paula Badosa
|26/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Paula Badosa
|17/09/2025
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (7-5, 2-6, 5-7)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Marie Bouzkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Sin
| Definir)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Yulia Putintseva
|10/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Sin
| Definir)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Aleksandra Krunic
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|04/01/2026
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Marie Bouzkova
|18/10/2025
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin
| Definir)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Kimberly Birrell