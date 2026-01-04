Real Madrid - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de enero de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 42 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 37 18 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 28 17 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Nelson Deossa, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Real Madrid 01/09/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Betis 25/05/2024 LaLiga Real Madrid 0-0 Betis 09/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 05/03/2023 LaLiga Betis 0-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid

-Últimos Resultados del Betis.