Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 18 enero 2026 20:16
Seguir en

Madrid, 18 de enero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria de 0 - 2 cosechada contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 49 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Carlos Soler, Goncalo Guedes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
02/03/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Real Sociedad
10/11/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Barcelona
13/05/2024 LaLiga Barcelona 2-0 Real Sociedad
04/11/2023 LaLiga Real Sociedad 0-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna
09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona

Contador

Contenido patrocinado