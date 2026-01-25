Real Sociedad - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 25 enero 2026 17:45
Madrid, 25 de enero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Hugo Alvarez; Jones El-Abdellaoui, Pablo Duran, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta
21/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Real Sociedad
20/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Real Sociedad
19/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao

