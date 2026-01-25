Real Sociedad - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

El Real Sociedad, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Jon Gorrotxategi, Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Hugo Alvarez; Jones El-Abdellaoui, Pablo Duran, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 21/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Real Sociedad 20/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Real Sociedad 19/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 20/12/2025 LaLiga Levante 1-1 Real Sociedad 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.