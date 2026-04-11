Real Sociedad - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Real Sociedad, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Carlos Soler, Brais Mendez, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Orri Oskarsson.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 23/04/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad 28/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Alavés 31/03/2024 LaLiga Alavés 0-1 Real Sociedad 02/01/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.