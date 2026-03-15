Real Sociedad - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Osasuna este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 8 Permanencia Real Sociedad 35 27 11 Permanencia Osasuna 34 27 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galan; Jon Moncayola, Raul Moro, Victor Munoz, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad 27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna 10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna 02/12/2023 LaLiga Osasuna 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Osasuna.