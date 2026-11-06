Taylor Fritz - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Taylor Fritz - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Paris Masters
Taylor Fritz - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 6 noviembre 2026 18:02
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Madrid, 6 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este viernes no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
16/10/2025 Six Kings Slam (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Taylor Fritz
30/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Taylor Fritz
21/09/2025 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 2-6) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Arthur Fils 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Taylor Fritz
31/10/2026 Swiss Indoors Basel (Semifinal) Valentin Vacherot 2-0 (7-6, 6-3) Taylor Fritz
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-0 (6-2, 2-0) Arthur Fils

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-0 () Carlos Alcaraz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 0-2 (6-7, 3-6) Carlos Alcaraz
01/11/2026 Erste Bank Open (Final) Alex de Minaur 0-2 (1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
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