Taylor Fritz - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Taylor Fritz - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(12) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este viernes no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|16/10/2025
| Six Kings Slam (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Taylor Fritz
|30/09/2025
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Taylor Fritz
|21/09/2025
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|31/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Valentin Vacherot
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Taylor Fritz
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-0 ()
| Carlos Alcaraz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|01/11/2026
| Erste Bank Open (Final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz