Uruguay - España, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Uruguay - España: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Uruguay, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan), en México ante España este sábado a las 02:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado como local contra Cabo Verde, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, España ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada como local contra Arabia Saudita, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado España 4 2 2 Clasificado Uruguay 2 2 3 Tercero ¿? Cabo Verde 2 2 4 Eliminado Arabia Saudita 1 2

-Onces iniciales probables.

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Juan Sanabria; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Agustin Canobbio, Federico Valverde, Maximiliano Araujo, Federico Vinas.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.

-Últimos Resultados de Uruguay.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay

-Últimos Resultados de España.