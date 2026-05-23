Victoria Mboko - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Final de Internationaux de Strasbourg
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 23 mayo 2026 13:02
Madrid, 23 de mayo de 2026.

La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Final del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista estadounidense Emma Navarro(39) este sábado a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Jaqueline Cristian
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-4) Leylah Fernandez
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Lois Boisson
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Caty McNally 2-0 (6-4, 6-1) Victoria Mboko
24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Emma Navarro.

22/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Semifinal) Emma Navarro 2-0 (6-1, 6-3) Ann Li
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Shuai Zhang 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Emma Navarro
20/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Emma Navarro 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Iva Jovic
17/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Sara Bejlek 0-2 (1-6, 4-6) Emma Navarro
14/05/2026 Paris (Octavos de final) Emma Navarro 0-2 (3-6, 2-6) Katie Volynets

