Victoria Mboko - Emma Navarro, en directo hoy: sigue el partido de Internationaux de Strasbourg

Victoria Mboko - Emma Navarro: resumen y estadísticas del partido de Final de Internationaux de Strasbourg - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
La tenista canadiense Victoria Mboko(9) se enfrenta en Final del torneo Internationaux de Strasbourg a la tenista estadounidense Emma Navarro(39) este sábado a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Semifinal)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Jaqueline Cristian
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Leylah Fernandez
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Lois Boisson
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Victoria Mboko
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Emma Navarro.
|22/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Semifinal)
| Emma Navarro
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Ann Li
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Shuai Zhang
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Emma Navarro
|20/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Emma Navarro
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-1)
| Iva Jovic
|17/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Emma Navarro
|14/05/2026
| Paris (Octavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Katie Volynets