Villareal - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

Madrid, 8 de marzo de 2026.

El Villareal, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Victor Chust, David Affengruber; Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera, Grady Diangana, Buba Sangare; Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Elche.