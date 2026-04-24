Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de abril de 2026.
La tenista turca Zeynep Sonmez(67) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista española Cristina Bucsa(30) este viernes a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Carlota Martinez Cirez
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (6-7, 6-1, 7-6)
| Zeynep Sonmez
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|12/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Anna-Lena Friedsam
|11/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Victoria Pohle
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-0 (6-2, 3-2)
| Cristina Bucsa
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Cristina Bucsa
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Darja Vidmanova
|02/03/2026
| Merida Open Akron (Final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-4)
| Magdalena Frech