Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 24 abril 2026 11:39
Madrid, 24 de abril de 2026.

La tenista turca Zeynep Sonmez(67) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista española Cristina Bucsa(30) este viernes a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (7-5, 6-2) Carlota Martinez Cirez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) Zeynep Sonmez
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini
12/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-4, 6-0) Anna-Lena Friedsam
11/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-4) Victoria Pohle

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 1-0 (6-2, 3-2) Cristina Bucsa
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-1) Cristina Bucsa
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-0) Darja Vidmanova
02/03/2026 Merida Open Akron (Final) Cristina Bucsa 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) Magdalena Frech

