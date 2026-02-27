Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Merida Open Akron
Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 21:32
Seguir en

Madrid, 27 de febrero de 2026.

La tenista Turca Zeynep Sonmez(81) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Española Cristina Bucsa(63) este viernes a las 22:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Ann Li 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Zeynep Sonmez
25/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cadence Brace 0-2 (2-6, 0-6) Zeynep Sonmez
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (2-6, 2-6) Sara Bejlek
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 6-3) Zeynep Sonmez
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-4, 6-3) Zeynep Sonmez

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (7-6, 6-3) Marina Stakusic
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-2) Donna Vekic
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Ella Seidel 2-0 (6-1, 6-4) Cristina Bucsa

Contador

Contenido patrocinado