Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Zeynep Sonmez - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de febrero de 2026.
La tenista Turca Zeynep Sonmez(81) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Española Cristina Bucsa(63) este viernes a las 22:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Zeynep Sonmez
|25/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cadence Brace
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Zeynep Sonmez
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Sara Bejlek
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Zeynep Sonmez
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Zeynep Sonmez
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marina Stakusic
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Ella Seidel
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Cristina Bucsa