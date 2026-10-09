Alcaraz busca su primer título en Shanghái

El tenista español Carlos Alcaraz. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este sábado al argentino José Manuel Cerúndolo en la segunda ronda del torneo de Shanghái, su debut en uno de los tres ATP Masters 1000 que le quedan por ganar y al que llega con la moral alta tras levantar su tercer título del curso en Tokio.

La ausencia del italiano Jannik Sinner y el buen momento de forma exhibido en Tokio hacen que Alcaraz afronte el penúltimo Masters 1000 de la temporada como favorito. En la pista dura china, donde su mejor resultado son los cuartos de final alcanzados en 2024, el murciano buscará engordar su palmarés y encontrar una buena racha tras su lesión de cuatro meses. La primera piedra en el camino será el argentino, al que solo se ha enfrentado en una ocasión, con victoria del español (3-1) en la Next Gen Finals.

Será el primer rival de un cuadro en el que en tercera ronda se vería las caras con el peruano Ignacio Buse o el belga Zizou Berg's. Más exigente sería el duelo de octavos ante el campeón del año pasado, el monegasco Vacherot. En cuartos el ruso Daniil Medvedev o Taylor Fritz serían los rivales más potentes, mientras que en semifinales podría haber un duelo nacional frente a Rafa Jódar.

Un torneo al que Carlos Alcaraz llega después de haber levantado el ATP 500 Tokio, su primera victoria tras la lesión en la muñeca derecha sufrida en Barcelona. El de El Palmar quiere recuperar la vitola de favorito a lo que queda de temporada, después de los visto en la capital japonesa y con la ausencia del lesionado Sinner. Dos meses en los que el español podría levantar hasta cuatro títulos que aún se le resisten: Shanghái, París, Finales ATP y la Copa Davis.