Alcaraz despacha a Cerúndolo en su estreno en Shanghái

Carlos Alcaraz - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha debutado este sábado en el torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, con una victoria frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-3), en una jornada en la que Rafa Jódar y Pablo Carreño también han conseguido el pase a tercera ronda al ganar al argentino Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2, 6-3) y el chileno Alejandro Tabilo (4-6, 7-6(2), 6-4), respectivamente.

Con un nuevo 'look', luciendo un llamativo bigote, el murciano mantuvo la inercia de la gira asiática, en la que ha conquistado por el momento el título en Tokio, y arrasó en un encuentro en el que no se tuvo que enfrentar a ninguna bola de rotura en contra. Todo para iniciar de la mejor manera el camino hacia la conquista de uno de los tres Masters 1.000 que le faltan -junto a Canadá y París-, y en una edición en la que no estará el italiano Jannik Sinner.

El número tres del mundo se garantizó la victoria en el primer set al quebrar, en su segunda oportunidad, el servicio de su adversario en el sexto juego. En la segunda manga, comenzó con quiebre, y tras desaprovechar dos ocasiones de 'break' en el quinto juego, puso fin a la contienda al resto, tras apenas una hora y siete minutos.

El belga Zizou Bergs, que derrotó también este sábado al peruano Ignacio Buse (6-0, 6-3), será su próximo rival en un torneo en el que tratará de superar su techo en la ciudad china, los cuartos de final de 2024.

También selló su billete para tercera ronda Rafa Jódar, que tuvo que remontar su partido con el argentino Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2, 6-3). Con ello, el madrileño, número 13 del mundo, corta una racha de tres derrotas consecutivas y apura sus opciones de estar en las Finales de la ATP, donde está a 281 puntos de la última plaza de acceso directo, que atesora un Novak Djokovic ya eliminado en Shanghái.

Una rotura en el juego inaugural penalizó al español, que cayó en una primera manga en la que no tuvo oportunidades de 'break'. Sin embargo, enderezó el rumbo con dos quiebres en el segundo set, en el cuarto y el octavo juegos, para equilibrar la contienda.

Ya en el tercer parcial, sobrevivió a seis ocasiones de rotura del sudamericano y esperó su momento, que llegó en un octavo juego en el que consiguió quebrar el saque a su rival para después cerrar el partido con su servicio tras dos horas y tres minutos de lucha.

Ahora, Jódar, que acumula un balance de 39-16 este curso, se enfrentará con el checo Jiri Lehecka, duodécimo cabeza de serie y que se impuso al portugués Nuno Borges (6-3, 3-6, 6-3).

El tercer español en liza este domingo, Pablo Carreño, también estará en tercera ronda después de remontar al chileno Alejandro Tabilo (4-6, 7-6(2), 6-4), que se adelantó en el duelo, detenido durante algún tiempo por la lluvia, tras ganar el primer set con un solitario quiebre en el tercer juego.

El asturiano, número 65 del ranking ATP, reaccionó esta vez en la segunda manga después de que el sudamericano le rompiese el saque. Su 'contrabreak' igualó el parcial, en el que gozó de dos bolas de set en el décimo juego pero que se acabó llevando en el 'tie-break'.

En el set definitivo, se valió de una única rotura para poner fin a la lucha tras dos horas y 40 minutos. Su siguiente rival será el canadiense Félix Auger-Aliassime, número seis del mundo, que derrotó al argentino Camilo Ugo Carabelli (4-6, 7-6(1), 7-5).