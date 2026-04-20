Alcaraz: "Forzar en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros"

Carlos Alcaraz durante el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2026 - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz no quiso dar este lunes ningún "porcentaje" de cara a poder estar en unas semanas en Roland Garros por su lesión en la muñeca derecha y dejó claro que tiene "una carrera muy largar" y que forzar para estar en París le puede "perjudicar mucho" para el futuro, mientras que reconoció que es una persona "totalmente diferente" a la de hace cuatro años y que "todavía" le cuesta "lidiar con la presión".

"Tenemos una carrera muy larga, de muchos años por delante, y forzar en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos a ver la prueba, que es lo que nos remitimos", comentó Alcaraz en rueda de prensa tras recibir el Premio Laureus a 'Mejor Deportista' de 2025.

El murciano tiene claro que prefiere "volver un 'poquito' más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal". "Así que, como he dicho, hay que cuidarse que la carrera puede ser muy larga", aseveró el actual número dos del mundo.

Este insistió en que ahora se encuentra "bien". "En el deporte profesional, estos son pequeños baches que hay por el camino, que hay que levantarse mejor y más fuerte. Vamos a intentar cuidarnos lo mejor posible para estar pronto en las pistas de nuevo", recalcó, aclarando que la prueba a la que se va a someter "no es una diferente sino una más para cómo está (la muñeca) después de una semana de reposo". "A partir de ahí decidiremos, no sé decirte ningún porcentaje (de cara a Roland Garros)", advirtió.

El de El Palmar lamenta haberse dado de baja del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y del Mutua Madrid Open porque son torneos que lleva "esperando todo el año" para jugar delante de la afición española. "El tener que perdérmelos duele muchísimo, pero al final son cosas que pasan en el mundo profesional y hay que aceptarlas tal y como viene como una manera de aprendizaje en el futuro", subrayó.

"Si Dios quiere, tengo una carrera muy larga por delante lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto. Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en un futuro", remarcó el ganador de siete 'Grand Slams'.

Por otro lado, Alcaraz apuntó que no le preocupa perder el número uno en beneficio del italiano Jannik Sinner. "Ya dije en Montecarlo, cuando estaba bien y sin lesión, que iba a perderlo igualmente. La batalla del número 1 está siendo muy bonita con Jannik y conmigo, varias semanas él, varias semanas yo", recordó.

"Yo creo que ahora él estará un poquito más de tiempo, pero la carrera es muy larga, son muchos años por delante. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible los torneos y el número uno llegará después de hacer las cosas bien. Lo principal ahora mismo es intentar recuperar, y después hacer las cosas como las venimos haciendo, entrenar bien, y veremos si recuperamos el número 1 pronto o no", añadió al respecto.

"TODAVÍA HAY MUCHAS VECES QUE CUESTA LIDIAR CON LA PRESIÓN"

El tenista española admitió que es "una persona totalmente diferente" desde que ganó su primer 'grande', el US Open, en 2022. "Ha habido muchas situaciones de las que hemos aprendido, tanto buenas como malas, y puedo asegurar que he aprendido mucho más de las malas, de los momentos difíciles que he tenido", relató.

"Hemos aprendido a cómo llevar la presión, cómo enfocar nuestra carrera, disfrutar tanto dentro como fuera de la pista e intentar seguir un camino correcto. Todavía hay muchas veces que cuesta lidiar con la presión, con las expectativas que te pones tú mismo y las de la gente, pero tenemos claro que lo principal es disfrutar. Cuando nos salimos de ello, tenemos que intentar, o parar, o hacer algo para volver a enfocar el camino correcto", expresó.

El número dos del mundo es "consciente" de que se ha convertido en un referente "para los jóvenes". "Intento siempre mostrar buenos valores cada vez que juego, que es donde ellos me ven. Intento ser simplemente como soy, mostrarles los valores que mis padres me han inculcado desde que era pequeño y que lo más importante es disfrutar, que se animen a practicar cualquier deporte y que no lo hagan por obligación", comentó.

"Al final, cada vez que vuelvo a casa, no me olvido que soy tenista del todo, pero al final con mis amigos, con mi familia, es como que vuelvo a mis raíces y que me vuelvo a sentir el 'Carlitos' que era de pequeño, y para mí eso es superimportante de cara a luego volver a la competición ya que te expones muchísimo de cara a todo el mundo, tanto dentro como fuera de la pista. Mi casa es como mi lugar de paz, en la prensa, y mi casa es como mi lugar de paz, y eso es lo que me transmite", puntualizó.

LA IMPORTANCIA DE SABER ESCUCHAR

Y en su carrera, tuvo "la suerte" cuando tenía 15-16 años de poder rodearse de un buen entorno y "de alguna vez haber entrenado con algún profesional español". "Creo que eso me ayudó mucho. Recuerdo también cuando iba entrando poco a poco en el circuito que no hablaba, era boca cerrada y oídos bien abiertos para escuchar todo lo que podía porque cada minuto que puedas pasar con profesionales de tu mismo deporte es una 'masterclass' que te puedes llevar en tu vida personal y en tu carrera profesional", confesó.

"Yo la inspiración, sobre todo, la he tenido de Rafa (Nadal), él siempre ha sido mi ídolo, también Roger (Federer), al que he admirado muchísimo. Y conforme he ido avanzando he ido aprendiendo de muchos jugadores y muchos deportistas que me han ayudado mucho, pero sobre todo al inicio", sentenció.

Finalmente, celebró su Premio Laureus, "el más prestigioso en el mundo del deporte ahora mismo". "Iconos y leyendas de lo más alto lo han ganado y ver mi nombre junto a ellos significa mucho. Estoy muy contento de poder recibirlo, es como si fuera un sueño", resaltó el murciano.