Alcaraz: "He echado mucho de menos la tierra batida"

Carlos Alcaraz en Montecarlo - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud /Psnewz

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha reconocido que ha "echado mucho de menos" la tierra batida, en la que se estrena este 2026 en el torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer ATP Masters 1.000 de la temporada y donde tratará de revalidar el título conquistado en 2025, y espera tener "una buena mentalidad" y "disfrutar" los próximos días en el certamen monegasco.

"Me siento muy feliz por volver a Montecarlo, el primer torneo de la gira de tierra batida, al menos para mí. Es algo fantástico. Siendo sincero, lo he echado mucho de menos. Intentaré disfrutar todo lo que pueda en esta preciosa superficie y este precioso torneo. Es genial", señaló Alcaraz a ATP Media.

El murciano, que derrotó en la final del año pasado al italiano Lorenzo Musetti (3-6, 6-1, 6-0), reconoce sin embargo que no centra su mirada en volver a alzar el trofeo. "Estar aquí como vigente campeón, siendo sincero, es algo en lo que no estoy pensando. Trato de tener una buena mentalidad, mejorar con cada entrenamiento y ver cómo van las cosas", indicó.

En 2025, Alcaraz se recuperó de su mal comienzo en la gira de arcilla en el Principado. Después de caer en Indian Wells ante el británico Jack Draper y en Miami frente al belga David Goffin, se impuso en 33 de sus siguientes encuentros. "Esa semana fue muy, muy importante. Diría que fue el punto de inflexión en 2025. Con las sensaciones que tuve aquí, pude seguir mejorando. Comprendí cómo debía jugar tras esta semana. Por eso logré completar un año fantástico. No estaba jugando tan bien, pero todo lo que sucedió después fue genial", rememoró.

"Empecé a jugar a tenis en pistas de tierra batida. He crecido en esta superficie. Comencé a jugar a los cuatro años y no toqué una pista dura hasta los ocho. Y apenas pasaba tiempo en ellas, siempre estaba en canchas de tierra batida. Por eso tengo este sentimiento al jugar sobre arcilla. Cuando la gira de tierra termina, queda casi un año para volver a ella. Se hace largo, al menos en mi caso", confesó.

El de El Palmar, que se estrenará ante el argentino Sebastián Báez en segunda ronda, aseguró que "no" hay "un torneo mejor" que Montecarlo "para comenzar la temporada de tierra batida". "Por las vistas, es el torneo más bonito que tenemos en el circuito. Cuando la pista es de calidad, perfecta al inicio del partido, es muy estético. Es realmente bonito", concluyó.