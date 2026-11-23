El tenista español Carlos Alcaraz, en las Nitto ATP Finals 2026, disputadas en Turín (Italia). - Giorgio Maiozzi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, flamante ganador de las ATP Finals en Turín (Italia), sigue tercero en el ranking mundial, aunque se acerca al italiano Jannik Sinner, que sigue lesionado, y se sitúa a menos de 400 puntos, mientras el alemán Alexander Zverev acaba la temporada en lo más alto y Rafa Jódar dentro del 'Top 10'.

Cuando quedan por disputarse las Finales de la Copa Davis, que no suman para este ranking ATP, Alcaraz ve finalizada su temporada en el circuito muy cerca de Sinner. El español, el tercero que se corona 'maestro' tras Manuel Orantes (1976) y Àlex Corretja (1998), finaliza el curso con 7.600 puntos, por los 7.950 del de San Cándido, que no juega por lesión desde Wimbledon, pero se mantiene segundo.

Por encima de todos, un Zverev ganador este año de Roland Garros y el US Open y que, pese a perder la final de las Finales de la ATP ante el propio Alcaraz, acaba la temporada como número uno, convertido en el jugador número 30 que llega a lo más alto de este ranking en la historia del circuito.

En el exclusivo 'Top 10' a final de año no aparece el serbio Novak Djokovic y sí lo cierra el 'rookie' Rafa Jódar, que cierra su primera temporada como profesional entre los 10 mejores tenistas del mundo, gracias a sus 3.234 puntos. Entre los 100 primeros también están Alejandro Davidovich (16), Dani Mérida (42), Jaume Munar (70), Martín Landaluce (71)y Pablo Carreño (76).