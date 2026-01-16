Alcaraz: "Probablemente sea el tenista que soy ahora por Ferrero"

El tenista español Carlos Alcaraz en rueda de prensa en el Abierto de Australia - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz afirmó este viernes que tiene "mucha confianza" en el equipo que tiene pese a haberse desvinculado de su entrenador de toda la vida, un Juan Carlos Ferrero del sigue siendo "amigo" y que seguramente ha sido clave para ser "el jugador" que es en la actualidad, mientras que, de cara en el Abierto de Australia, admite que su "objetivo principal" para este año es ganarlo para completar el 'Grand Slam'.

"Acabo de formar mi equipo, que es el mismo que el que tuve el año pasado con Juan Carlos y tengo mucha confianza en el equipo que tengo ahora mismo. Me siento bien y estoy entusiasmado con el equipo que tengo ahora", aseguró Alcaraz en rueda de prensa.

Sobre la decisión de prescindir de Ferrero, recordó que "hay un momento que debe llegar" en estos casos. "Es algo que acabamos de decir. Pero debo decir que estoy muy agradecido por estos siete años que he estado con Juan Carlos, aprendí mucho, probablemente gracias a él soy el jugador que soy ahora. Internamente lo decidimos así y cerramos este capítulo de mutuo acuerdo. Seguimos siendo amigos, tenemos una buena relación", detalló.

"Fue algo interno, eso es algo de nosotros. Al ser un equipo tan profesional y tan unido, no hay ningún movimiento que no pongamos todos encima de la mesa y se hable, así que fue interno y lo hicimos así", insistió el ganador de seis 'Grand Slams'.

El murciano incidió en que no ha habido "ningún cambio" demasiado relevante. "Simplemente nos centramos en lo que teníamos que hacer, en lo que creemos que debemos mejorar esta temporada. Tengo el mismo equipo que el año pasado, solo falta un miembro (Ferrero), pero el resto sigue igual, así que no cambiamos la rutina en absoluto. Simplemente estamos de la misma manera o probablemente con la mejora que realmente quiero lograr", añadió.

"Con Samuel está todo prácticamente igual, aunque, obviamente, en un cambio de entrenador principal al final cada uno tiene sus pensamientos y su manera de trabajar. Pero vengo trabajando con él un año entero y que sea de segundo o primero no quiere decir que haya dejado de aportar sus opiniones y su manera de trabajar, así que ya la conozco muy bien", remarcó Alcaraz.

En este sentido, se han centrado en "trabajar" durante la pretemporada sobre "cómo afrontar los partidos y en no perder el foco y seguir manteniendo no la misma intensidad durante todo el tiempo". "Eso es algo que en los últimos años llevo poniendo bastante hincapié", advirtió.

Uno de los cambios que está tratando de llevar a cabo es en el saque, aunque sean "pequeños detalles". "Para mí, el saque es algo en lo que realmente quiero mejorar cada año y en cada torneo, así que trabajo constantemente en él y hago cambios sin que Samu me lo diga. Siendo sincero, en la precisión, no hicimos cambios, pero eso no significa que yo no los hiciera. Ahora, con este movimiento en el saque, me siento muy, muy cómodo, es suave y tengo un ritmo muy tranquilo, lo que creo que me ayuda mucho a sacar mejor. A ver qué tal va este año", sentenció.

"COMPLETAR EL 'GRAND SLAM' SERÍA INCREÍBLE"

Por otro lado, de cara al Abierto de Australia, el 'grande' que peor se le ha dado en su carrera, no escondió su ilusión por poder ganarlo y cerrar el 'Grand Slam'. "Obviamente, completarlo sería algo increíble y ser el más joven en lograrlo sería aún mejor", confesó. "Creo que este es mi principal objetivo para este año, así que será muy interesante ver cómo me preparo para estar en buena forma. Estoy entusiasmado por el título y por lograr un buen resultado aquí. Me estoy preparando lo mejor posible y estoy muy emocionado por el comienzo del torneo", agregó.

"Sé que la gente va a estar de su lado, pero estoy con muchísimas ganas de empezar ya el torneo", remarcó sobre su debut en el torneo ante el australiano Adam Walton. "Sinceramente, he visto quién va un 'poquito' por mi lado, pero intento no prestarle mucha atención a ello. Intento verme a mi mismo en pista delante de Walton, que ya he jugado previamente con él, aunque fue en hierba", subrayó Alcaraz.