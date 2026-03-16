Alcaraz sigue en el número uno pese al título de Sinner en Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz. - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz continúa una semana más en el número uno del Ranking ATP, después de haber alcanzado las semifinales del primer Masters 1000 de la temporada --Indian Wells--, seguido de Jannik Sinner, cuyo título en el desierto californiano le ha permitido recortar puntos al murciano, mientras que en el Ranking WTA, Aryna Sabalenka sigue en lo más alto seguida de Elena Rybakina con la española Paula Badosa regresando al Top 100.

Pese a que llegó la primera derrota de Carlos Alcaraz esta temporada, el murciano continúa una semana más en lo más alto del ranking mundial. Las semifinales alcanzadas en Indian Wells le han permitido, a pesar del triunfo de Sinner, mantener 2150 puntos de distancia con el italiano. Además, en el Masters 1000 de Miami, que arranca el próximo miércoles, Alcaraz sólo defenderá 10 puntos, por lo que el máximo de puntos que podría perder de renta serían 1010.

Un ranking ATP en el que Daniil Medvedev, verdugo de Alcaraz y finalista en Indian Wells, ha regresado al Top 10. Por su parte, el español Alejandro Davidovich continúa entre los 20 mejores tenistas del mundo y esta semana ocupa la posición 17ª de la clasificación. Junto al malagueño, Jaume Munar (35) completa la nómina de tenistas españoles dentro del Top 50.

En la clasificación femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka es más número uno después de levantar su primer título en Indian Wells, donde se impuso en la final a la kazaja Elena Rybakina, que asciende al segundo puesto del ranking WTA. En clave española, Cristina Bucsa ha subido por primera vez en su carrera al puesto 30, gracias a la segunda ronda lograda en el desierto californiano.

También ha sido una buena semana para Jessica Bouzas, que se ha situado 48ª después de también ganar un partido en Indian Wells. Y otra de las buenas noticias de la semana ha sido la vuelta de Paula Badosa al Top 100, al que ha regresado después de disputar las sefiminales del WTA 150 de Austín. Un torneo de menor categoría pero que ha servido a la gironí para encadenar tres victorias seguidas por primera vez desde el Abierto de Australia de la pasada temporada.

RANKING ATP

1. Carlos Alcaraz 13550

2. Jannik Sinner 11400

3. Novak Djokovic 5370

4. Alexander Zverev 4905

5. Lorenzo Musetti 4365

6. Alex de Minaur 4185

7. Taylor Fritz 4170

8. Felix Auger-Aliassime 4000

9. Ben Shelton 3860

10. Daniil Medvedev 3610

16. Alejandro Davidovich Fokina 2260

35. Jaume Munar 1225

89. Roberto Bautista Agut 668

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RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka 11025

2. Elena Rybakina 7783

3. Iga Swiatek 7413

4. Coco Gauff 6748

5. Jessica Pegula 6678

6. Amanda Anisimova 6180

7. Jasmine Paolini 4232

8. Elina Svitolina 4020

9. Victoria Mboko 3351

10. Mirra Andreeva 3066

30. Cristina Bucsa 1446

48. Jessica Bouzas Maneiro 1227

100. Paula Badosa 797