El tenista australiano Álex de Minaur ficha por Wilson. - WILSON

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Wilson ha presentado este jueves la expansión de su lista de atletas 'Tennis 360' con tres nuevos jugadores que figuran entre los 20 mejores de la clasificación mundial de la ATP, encabezados por el número 6 del mundo, el australiano de origen español Álex de Minaur.

Wilson ha aprovechado su arraigada tradición en la innovación para intentar transformar el tenis y ha completado una colección que incluye ropa deportiva, raquetas, calzado y accesorios de primera calidad adaptado a cada uno de sus embajadores para que éstos destaquen en la pista.

"En Wilson llevamos más de un siglo en el deporte y seguimos manteniendo una curiosidad obsesiva para innovar para las estrellas de hoy y las leyendas de mañana. Estamos comprometidos a ver a nuestros atletas prosperar, y al ampliar nuestra plantilla de Tennis 360, los capacitamos para competir y ganar con estilo", manifestó Gordon Devin, director general de Softgoods en Wilson.

Wilson lanzó su iniciativa 'Tennis 360' en 2023 con Marta Kostyuk y ahora ha ampliado su plantilla a 16 atletas que representan a la marca de pies a cabeza. La nueva generación de Atletas 360 incluye a Alex de Minaur, Karen Khachanov, Jirí Lehecka, Anastasia Potapova, Colton Smith y Sarah Rakotomanga.

Todos ellos ya juegan con raquetas Wilson, y apoyarán al equipo de investigación y desarrollo de Wilson en el lanzamiento de nuevos productos de ropa deportiva, calzado y raquetas.

"Wilson ha formado parte de mi trayectoria tenística desde que tengo memoria. Siempre me ha encantado jugar con sus raquetas, y es muy especial representarlos ahora de pies a cabeza. Me encanta la estética y lo que transmite la marca, y la forma en que dan vida a sus equipaciones es increíble. Estoy entusiasmado por seguir trabajando con Wilson para consolidar su legado y el impulso de la industria en general", manifestó

Álex de Minaur.

Marta Kostyuk, atleta veterana de Wilson Tennis 360, suele ser considerada la mejor vestida del circuito y ha desempeñado un papel crucial en la colaboración con Wilson en el diseño de ropa y calzado deportivo. Además, Vicky Mboko brilló como atleta de Wilson Tennis 360 en 2025, pasando del puesto 300 al 18 en el ranking.

Wilson celebrará su compromiso con el tenis, incluyendo a los jugadores de Tennis 360, en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y en momentos clave a lo largo del año. El primer lanzamiento de ropa deportiva del año, usado por los profesionales, ya está disponible en wilson.com, además de nuevas raquetas de alto rendimiento como la Pro Staff Classic.