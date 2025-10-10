Aniek Van Koot, Gordon Reid y la pareja Caverzaschi-Zhenxu se imponen en el III Enrique Esteire Open

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de tenis en silla de ruedas Dani Caverzaschi se impuso este viernes en el torneo de dobles de la tercera edición del Enrique Esteire Open, disputado en la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca), junto al jugador chino Ju Zhenxu, mientras que la neerlandesa Aniek van Koot y el británico Gordon Reid se proclamaron ganadores en los cuadros individuales.

La pareja formada por Caverzaschi y Zhenxu se impuso en dos sets por 6-4 y 6-2 a la dupla formada por el francés Frédéric Cattanéo y el sudafricano Alwande Sikhosana para ganar el torneo en la categoría de dobles. En individuales, por su parte, el madrileño perdió en las semifinales ante el argentino Gustavo Fernández en tres mangas.

Además, el británico Gordon Reid, segundo cabeza de serie, ganó la categoría de individuales, tras la retirada de su rival, Gustavo Fernández, primer favorito que se lesionó en el tercer set, mientras que en la final femenina, la neerlandesa Aniek van Koot certificó un torneo impecable al imponerse por 6-2 y 6-3 a la japonesa Yui Kamiji en un duelo entre las actuales dos mejores tenistas del ranking mundial.