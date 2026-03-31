Badosa se estrena con victoria en Charleston

Archivo - Paula Badosa - Darren England/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha debutado este martes con victoria en el torneo de Charleston (Estados Unidos), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, al imponerse a la estadounidense Kayla Day (6-4, 6-3), y se citará en segunda ronda con la griega María Sakkari.

La catalana, actual número 113 del mundo, sobrevivió a un caótico inicio con hasta cuatro intercambios de rotura, y con cuatro juegos ganados consecutivos enderezó el rumbo para cerrar, a pesar de sufrir otro 'break', el primer set a su favor.

Ya en la segunda manga, se mostró mucho más sólida. Dejó pasar las dos primeras oportunidades de quiebre, pero no la tercera, en el sexto juego, vital para posteriormente poner fin a la contienda después de una hora y 36 minutos de lucha.

Ahora, se enfrentará a la décima favorita del certamen norteamericano, la griega María Sakkari, exenta de disputar la primera ronda por su condición de cabeza de serie.

Mientras, en el torneo de Bogotá, de categoría WTA 250 y también disputado sobre arcilla, la española Guiomar Maristany avanzó a octavos después de doblegar a la británica Francesca Jones (6-1, 6-1) en poco más de una hora. Dos 'breaks' en el primer parcial y tres en el segundo valieron a la barcelonesa para asegurarse la victoria y citarse con la ganadora del duelo entre la colombiana Emiliana Arango y la argentina María Lourdes Carlé.