Bautista pasa a cuartos por la lesión de Kyrgios y Carreño se despide del Mallorca Championships

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista pasó este miércoles sin jugar a los cuartos del final de Mallorca Championships, torneo puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, por la lesión del australiano Nick Kyrgios, mientras que su compatriota Pablo Carreño se vio sorprendido por el suizo Antoine Bellier, que le eliminó a las primeras de cambio por 6-3, 6-4.

El duelo entre el castellonense, quinto favorito, y el oceánico era uno de los grandes atractivos del día y precisamente iba a ser el que cerraría la jornada, pero el de Canberra tuvo que darse de baja por una lesión abdominal sufrida en su debut de este martes.

"Siento mucho tener que retirarme del partido. He estado jugando muchos grandes partidos últimamente y, desafortunadamente, me desperté con dolor en la zona abdominal. He visitado al doctor del torneo enseguida y me ha recomendado no jugar. Aprecio mucho el Mallorca Championships, pero seguiré su consejo porque no quiero poner en riesgo mi participación en Wimbledon la próxima semana", explicó Kyrgios en declaraciones facilitadas por el torneo.

De este modo, el castellonense pasará más descansado a la antepenúltima ronda del torneo donde se enfrentará al ruso Daniil Medvedev. El número uno del mundo sufrió para remontar (4-6, 6-3, 6-2) a su compatriota Aslan Karatsev.

Bautista será el único representante español en los cuartos de final del Mallorca Championships ya que el asturiano Pablo Carreño, cuarto cabeza de serie, no pudo con el suizo Antoine Bellier, 303 del ranking de la ATP y que se impuso en dos sets por 6-3, 6-4.

El de Gijón, semifinalista el año pasado del torneo, se vio sorprendido por un rival casi inaccesible cuando jugó con primeros (45/56 puntos ganados) y ante el que le lastró no ser capaz de aprovechar ninguna de las 13 bolas de rotura de las que gozó. Bellier, en cambio, aprovechó dos de las tres que tuvo para citarse con el neerlandés Tallon Griekspoor por un puesto en las semifinales.