Bertens: "Me notaba más preparada para ganar este año"

Publicado 11/05/2019 22:31:58 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista holandesa Kiki Bertens aseguró que no sintió "el estrés" de la final del año pasado en el Mutua Madrid Open y que se veía "más preparada para ganar" en esta ocasión, logrando culminar ante la rumana Simona Halep una semana de la que está "orgullosa" y que le confirma que puede "competir con las mejores del mundo en tierra batida".

"El año pasado era mi primera gran final y fue un partido muy duro contra Petra (Kvitova) y ella jugó realmente bien, pero hoy salí con confianza, a jugar mi tenis y a ocuparme solo de eso y de nada más. No sentí ese estrés, me notaba más preparada para ganar", señaló Bertens ante los medios.

La de Wateringen reconoció su felicidad tras su primer gran título. "Después de cada título sientes algo. A veces muchas emociones, a veces solo felicidad, a veces no te lo crees, pero ahora no sé todavía como me siento. Estoy orgullosa de esta semana, jugué buen tenis y ser la número cuatro del mundo es genial. Todo son cosas maravillosas", admitió.

"Creo que jugué muy sólida. Creo que al inicio estaba todavía un poco buscando mi tenis, pero en el resto del partido jugué realmente sólida, realmente inteligente y yendo a por mis golpes. Soy feliz por como pude acabar el partido, aunque quizá tuve un poco de suerte cuando le golpeó la bola que se iba fuera, pero a veces necesitas un poco de suerte", añadió la campeona.

Bertens recalcó que nota que en tierra batida puede jugar su "tenis" y que siente "confianza", pero no quiere pensar en París. "Por supuesto que siempre vas a por eso, pero todavía hay un largo camino que recorrer. Después de esta semana me siento genial. Sé que puedo ganar a muchas chicas y que puedo competir con las mejores del mundo en tierra, veremos quien gana Roland Garros", sentenció.