Bruguera: "No se nos podía haber dado peor la primera jornada"

Publicado 14/09/2018 22:13:02 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de la Copa Davis, Sergi Bruguera, ha reconocido la dificultad de remontar las semifinales de Copa Davis ante Francia tras perder los dos primeros encuentros este viernes en Lille y aseguró que la eliminatoria "no ha podido empezar peor".

"Pablo Carreño se ha resentido de la lesión y luego 'Rober' (Bautista) ha perdido jugando un excelente partido. Creo que ha habido momentos puntuales en los que los sets podían haber caído de nuestro lado. La verdad es que no se nos ha podido dar peor la primera jornada, pero mientras no perdamos aquí seguiremos", continuó.

España ha empezado la semifinal de la Copa Davis cediendo los primeros dos duelos individuales (0-2) y necesita ganar el encuentro de dobles del sábado para no perder la eliminatoria. "Estamos tocados hoy, pero mañana estaremos a tope con Marcel [Granollers] y Feli [López]. Solo nos planteamos luchar al máximo para tener la oportunidad de estar vivos el domingo", declaró Bruguera.

Julien Benneteau y Nicolas Mahut serán los rivales del tándem español en el encuentro de dobles que arranca a las 14.00 horas este sábado.

Además, Roberto Bautista analizó su ajustada derrota ante Lucas Pouille. El castellonense llevó al quinto set el encuentro, pero no pudo con el número 19 del mundo, que completó 19 'aces'.

"He tenido mis opciones y he llevado a Pouille al límite, pero él ha sacado muy bien en el quinto set y me ha dado muy pocas opciones al resto. Uno de los dos tenía que ganar pero creo que podría haber ganado yo perfectamente", dijo.