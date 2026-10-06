Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras vencer a Lehecka

El tenista español Carlos Alcaraz en el torneo ATP500 de Tokyo (Japón) en octubre de 2026 - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha ganado este martes el torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre superficie dura, tras imponerse en un duelo en el que fue de menos a más en la final al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4, un triunfo con el que firma su decimoséptimo título como profesional y el tercero de la presente temporada 2026.

El jugador murciano, que desplegó un gran tenis por momentos, tuvo que sobreponerse a un inicio adverso tras encajar un 'break' tempranero y verse 0-2 abajo en el primer set, reaccionando a tiempo para igualar la contienda (6-6) hasta desembocar en un 'tie-break'.

Y en esa muerte súbita fue donde decantó la balanza situándose 5-4 arriba gracias a una 'dejadita' con rosca brutal -festejada con una sonrisa de 'lo que he hecho'- antes de disponer de dos bolas de set con 6-4 y amarrar el parcial tras un tiro a la red de Lehecka.

En la segunda manga, con el marcador empatado 3-3, Alcaraz metió una marchita más al encuentro y logró el quiebre determinante gracias a un fuerte revés a dos manos que propició el fallo de un Lehecka que se estrelló una vez más contra la red, confirmando la ventaja a continuación para ponerse 5-3 y restar por el campeonato.

El tenista checo defendió bien su servicio para ajustar el set (5-4), pero el de El Palmar no perdonó con su saque para abrochar la victoria: con 40-0 a favor y tres bolas de título, Alcaraz cerró el partido a la primera defendiendo bien y obligando al checo a subir a la red, donde este terminó fallando al quedársele la bola corta y baja.

De esta manera, el murciano volvió a levantar un trofeo en su primera final desde el pasado mes de abril y se convirtió en el primer jugador capaz de defender con éxito la corona en Tokio desde que lo hiciese el estadounidense Pete Sampras en 1993 y 1994, además de emular a su compatriota Rafa Nadal (2010 y 2011) como los únicos en repetir presencia en finales consecutivas del torneo nipón.