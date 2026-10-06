Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras vencer a Lehecka

El murciano conquista su decimoséptimo trofeo profesional al imponerse en dos sets al checo e iguala la gesta de Pete Sampras

El tenista español Carlos Alcaraz en el torneo ATP500 de Tokyo (Japón) en octubre de 2026
El tenista español Carlos Alcaraz en el torneo ATP500 de Tokyo (Japón) en octubre de 2026 - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 6 octubre 2026 13:06
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   BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El tenista español Carlos Alcaraz ha ganado este martes el torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre superficie dura, tras imponerse en un duelo en el que fue de menos a más en la final al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4, un triunfo con el que firma su decimoséptimo título como profesional y el tercero de la presente temporada 2026.

   El jugador murciano, que desplegó un gran tenis por momentos, tuvo que sobreponerse a un inicio adverso tras encajar un 'break' tempranero y verse 0-2 abajo en el primer set, reaccionando a tiempo para igualar la contienda (6-6) hasta desembocar en un 'tie-break'.

   Y en esa muerte súbita fue donde decantó la balanza situándose 5-4 arriba gracias a una 'dejadita' con rosca brutal -festejada con una sonrisa de 'lo que he hecho'- antes de disponer de dos bolas de set con 6-4 y amarrar el parcial tras un tiro a la red de Lehecka.

   En la segunda manga, con el marcador empatado 3-3, Alcaraz metió una marchita más al encuentro y logró el quiebre determinante gracias a un fuerte revés a dos manos que propició el fallo de un Lehecka que se estrelló una vez más contra la red, confirmando la ventaja a continuación para ponerse 5-3 y restar por el campeonato.

   El tenista checo defendió bien su servicio para ajustar el set (5-4), pero el de El Palmar no perdonó con su saque para abrochar la victoria: con 40-0 a favor y tres bolas de título, Alcaraz cerró el partido a la primera defendiendo bien y obligando al checo a subir a la red, donde este terminó fallando al quedársele la bola corta y baja.

   De esta manera, el murciano volvió a levantar un trofeo en su primera final desde el pasado mes de abril y se convirtió en el primer jugador capaz de defender con éxito la corona en Tokio desde que lo hiciese el estadounidense Pete Sampras en 1993 y 1994, además de emular a su compatriota Rafa Nadal (2010 y 2011) como los únicos en repetir presencia en finales consecutivas del torneo nipón.

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