David Ferrer: "El año que viene intentaré hacer cosas nuevas"

Archivo - David Ferrer - Chryslene Caillaud/Pznews / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer, explicó su decisión de dejar el cargo a final de esta temporada por un tema de "energía" y con ambición de "hacer cosas nuevas" el próximo año, aunque sin dar pistas sobre su futuro.

"Es verdad que tenía contrato, pero ya después de Chile pude hablar con la Federación y creía que era el momento. Yo creo que también el ser capitán de Copa Davis tiene que ser cíclico y a nivel de energía, quería acabar este año. También ser honesto con todos los jugadores, también que la Federación tuviera margen de maniobra", afirmó este jueves en declaraciones a la Radiogaceta de los deportes de RNE, que recoge Europa Press.

El de Jávea habló de su decisión hecha pública este mismo jueves, aunque se mostró centrado en terminar su cargo peleando por ganar la Davis, sin querer entrar en su futuro. "Antes de hacerlo oficial he hablado con los jugadores. No he dado esta noticia sin que los jugadores o las personas importantes lo supieran", dijo.

"Este año tenemos un gran equipo para poder conseguirla, es una realidad. El año pasado estuvimos cerca, hicimos final con todos los problemas físicos que tuvimos. Ojalá lleguen todos bien físicamente, sin lesiones y pueda tener esa oportunidad. Tengo mucha ilusión de poder conquistar la Copa Davis como capitán", añadió.

Ferrer apuntó que se trataba de no alimentar rumores, y tampoco lo hizo al ser preguntado por un posible puesto de entrenador de Rafa Jódar. "Siempre intento no parar y hacer cosas que me ilusionen. Cuando he sentido que ya no podía aportar más, pues he decidido dejarlo de la manera más profesional posible y dando el 100%. El año que viene intentaré hacer cosas nuevas", explicó.

Sobre el madrileño, el extenista fue preguntado por su temperamento, sancionado en Shanghái por gritar con lenguaje malsonante a un recogepelotas. "Nos equivocamos todos, y lo de Rafa al final también es un momento de nervios, de tensión, que no fue la mejor manera, pero Rafa es un tipazo, como persona humilde, madurez a esa edad. No deja de ser una anécdota. Conozco a Rafa, a su padre, la educación y el respeto que tiene por todo, y creo que las críticas son muy injustas", zanjó.