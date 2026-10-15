David Ferrer deja la capitanía del equipo español de Copa Davis a final de 2026

Archivo - El capitán de Copa Davis español, David Ferrer - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de tenis, David Ferrer, ha comunicado a la Real Federación Española de Tenis (RFET) su voluntad de renunciar al año que le queda de contrato y dejar su cargo al frente del equipo nacional a final de esta temporada 2026 para iniciar una nueva etapa profesional en su carrera.

Ferrer ha argumentado las razones de su renuncia al curso 2027 a través de un escrito difundido en redes y por el estamento federativo. "Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa", ha aseverado el alicantino, quien ha aclarado que afronta "con ilusión" la fase final de la actual Copa Davis en Bolonia.

"Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas!", ha asegurado 'Ferru'.

"Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos", ha transmitido el extenista.

Por su parte, el presidente de la RFET, Miguel Díaz, ha confirmado la marcha del técnico. "El día 31 de diciembre de 2026 acaba la aventura de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis. Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección", ha señalado.

"Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria. A él le ha tocado dar la alternativa a varios jóvenes jugadores que han debutado con el equipo español y que además lo han hecho con éxito", ha resaltado el dirigente federativo, quien ha remarcado la "meritoria" segunda plaza mundial lograda en la final del torneo disputada en 2025.

Como jugador, el extenista alicantino ha sido una pieza fundamental de la selección española, con la que ha conquistado tres títulos de Copa Davis --en 2008 ante Argentina, en 2009 frente a República Checa tras remontar dos sets en contra a Radek Stepanek y en 2011 de nuevo ante Argentina-- y un subcampeonato en 2012. Desde que ha asumido la capitanía del equipo nacional en 2023, Ferrer ha guiado al conjunto español a un nuevo subcampeonato mundial en 2025 y cerrará definitivamente su andadura en el cargo tras disputar las Finales de este próximo mes de noviembre en Bolonia.