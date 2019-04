España se agarra a Muguruza y Suárez para volver al Grupo Mundial

Publicado 19/04/2019 14:11:03 CET

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Copa Federación intentará volver a partir de este sábado al Grupo Mundial imponiéndose a domicilio en su 'playoff' de ascenso ante Bélgica, para lo que cuenta con el regreso de Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, sus dos mejores jugadores del ranking.

Dos años después de firmar su descenso tras ser arrollada por Francia (4-0), España vuelve a tener la oportunidad de retornar a la élite de la competición por equipos. Las jugadoras de Anabel Medina salvaron en febrero la eliminatoria ante Japón de la mano de Georgina García y ahora tratarán de repetir victoria como visitante ante un rival que, al contrario que las visitantes, no presentará su mejor formación en la pista rápida cubierta de Kortrijk.

La capitana valenciana ha logrado de nuevo el compromiso de Muguruza y Suárez, actuales 19 y 27 del mundo, para este importante cruce, situado justo al inicio de una temporada de tierra a la que, por su parte, sí ha dado prioridad la mejor jugadora belga, Elise Mertens, 18 en el ranking WTA y destacada doblista, cuya ausencia equilibra aún más el cruce.

De todos modos, a favor de las belgas sigue estando su condición de local, un plus siempre en este tipo de competiciones y la elección de una pista, que no ha disgustado demasiado a una Anabel Medina que ha advertido que no es tan rápida como se esperaba y que les puede ayudar a rendir mucho mejor.

Ni Muguruza ni Suárez se sienten excesivamente cómodas en este tipo de superficies, la misma que dispuso Japón y que encumbró a la joven Georgina García Pérez, heroína de esa eliminatoria al ganar los tres puntos que disputó y que en principio no disputará ninguno de los partidos.

La hispano-venezolana, que llega a la cruce con el aval de su título en Monterrey (México), abrirá la competición este sábado ante la veterana Kirsten Flipkens, de 33 y que ya estuvo en la última ocasión que se cruzaron los dos países en la Copa Federación, en el 2004 en Jerez de la Frontera y donde ganó el primer punto precisamente a Anabel Medina.

Mientras, la canaria se enfrentará a continuación a Alison van Uytvanck, 52 del mundo. El domingo invertirán los enfrentamientos, mientras que la veterana María José Martínez y la joven Aliona Bolsova serán la apuesta española en el dobles para tratar de doblegar a Ysaline Bonaventure y Yanina Wickmayer.

Por su parte, Bélgica, que se vio abocada a este 'playoff' tras perder ante Francia por 3-1 pese a jugar en casa y poner una pista parecida, tratará ahora de sí aprovechar el apoyo del público y de no echar de menos a su número uno, metiendo presión desde el sábado.

Las de Johan van Herck tienen estadística negativa con las dos mejores tenistas españolas. Van Uytvanck tiene unos balances negativos de 2-1 con Muguruza y de 2-0 con Suárez, mientras que Flipkens unos desfavorables 2-4 con la exnúmero uno del mundo y 1-3 con la de Las Palmas.

--PROGRAMA DEL 'PLAYOFF' GRUPO MUNDIAL.

-Sábado 20.

Kirsten Flipkens (BEL) - GARBIÑE MUGURUZA (ESP).

Alison van Uytvanck (BEL) - CARLA SUÁREZ (ESP).

-Domingo 21.

Alison van Uytvanck (BEL) - GARBIÑE MUGURUZA (ESP).

Kirsten Flipkens (BEL) - CARLA SUÁREZ (ESP).

Ysaline Bonaventure/Yanina Wickmayer (BEL) - ALIONA BOLSOVA/MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ (ESP).