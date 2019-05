Halep: "Es más importante ganar el título que ser la número uno"

Publicado 10/05/2019 17:58:47 CET

La tenista rumana Simona Halep dejó claro que no le preocupa en exceso ser la número uno del ranking mundial sino que para ella es "más importante" ganar su tercer título en un torneo "especial" para ella como el Mutua Madrid Open, sobre todo por la figura de su compatriota Ion Tiriac

"No pienso en eso, para mí es más importante ganar el trofeo que llegar al número uno del ranking. Prefiero títulos a una clasificación, mi objetivo es jugar finales y ganarlas", admitió Halep en rueda de prensa tras clasificarse para su cuarta final en la capital, donde su tercer título también le daría el primer puesto en la WTA.

Además, reconoció que siempre tiene "una motivación extra cuando empieza la temporada en tierra" y cuando juega en la Caja Mágica. "Me gusta mucho jugar aquí, es especial", remarcó la de Constanta. "Es mi cuarta final después de todos los problemas que he tenido y no tengo nada que perder", agregó, confirmando que ha estado tomando estos días antibiótico porque estaba congestionada.

Halep también recordó la importancia de la figura de su compatriota Ion Tiriac, dueño de torneo. "Ha estado apoyándome en los últimos cinco años y me motiva cuando viene a ver mis partidos, aunque es duro conmigo, incluso después de este partido", señaló con una sonrisa. "Fue una fiesta increíble y especial. Fue un honor asistir", agregó sobre la fiesta con motivo del 80 cumpleaños este 9 de mayo del ahora empresario rumano.

Volviendo al partido contra Belinda Bencic, aseguró que se sintió

"un poco cansada" en el segundo set, y que por eso intentó "ser más agresiva" y meterse "más dentro de la pista" en el tercero. "He tenido suerte de que mis primeros partidos han sido cortos, pero estoy preparada para encontrarme un partido largo y duro", subrayó.

"Cuando he visto que iba 4-0 abajo en el 'tie-break' del segundo, he perdido la confianza, pero luego he pensado que el partido empezaba de nuevo en el tercero y he conseguido volver a concentrarme y ver qué errores había cometido. Quizás estuve demasiado alejada de la línea de fondo y le di a ella la oportunidad de abrir la pista y dominar juego", comentó sobre el segundo set que cedió.

De cara a la final ante Sloane Stephens o Kiki Bertens, la calificó como "un reto muy grande". "Ambas son duras y están jugando muy bien en tierra, así que vienen con mi mismo nivel de confianza. Creo que será un partido abierto y que tendré mis oportunidades", declaró.

"No me afecta mucho no ser muy alta, no creo que sea algo negativo porque soy muy rápida en la pista y tengo cualidades para jugar bien. Tengo confianza en mi cuerpo y en mi forma física, tengo suficiente potencial para estar entre las mejores", sentenció la doble campeona en Madrid.